Николаевский городской голова Александр Сенкевич в шутку упрекнул депутата от «ОПЗЖ» Максима Невенчанного в том, что тот забыл об избирателях, которым обещал помочь урегулировать вопрос больших платежек за отопление.

Об этом он сказал на заседании сессии в четверг, 27 января, пишут НикВести.

Как сообщалось, во время заседания к депутатам обратилась жительница одного из многоквартирных домов Николаева, который обслуживает ТЭЦ, Людмила Джурмий. Она пожаловалась, что предприятие установило один счетчик на 5 домов, в результате чего жильцы вынуждены за свой счет отапливать больше километра труб, идущих между домами. Вследствие этого, отопление им обходится в 55-60 гривен за м2.

Она отметила, раньше проблемой занимался депутат Максим Невенчанный, однако уже несколько лет не встречался с жильцами.

Александр Сенкевич на это отметил, что депутат забыл о своих избирателях.

— Сейчас вам задаст вопрос Максим Андреевич, который там не появлялся два года нигде, — сказал он.

Максим Невенчанный

Максим Невенчанный, в свою очередь, отметил, что занимается данным вопрос до сих пор, и это проблема многих домов в Николаеве.

— Васильевна, очень хорошо, что вы озвучили этот вопрос. Два года назад я к вам приходил, после этого приходил и во многие другие дома. Именно благодаря этому, вашим в том числе проблемам, убедили Александра Федоровича (Сенкевича, — прим.), и сегодня создана группа по переходу на индивидуальное отопление. Проблема в том, что в городе сегодня нет четкого порядка и понимания того, что необходимо делать, — сказал Максим Невенчанный.

Он добавил, что сейчас такой порядок разрабатывается депутатами, чиновниками и представителями теплоснабжающих предприятий.

— Ваши проблемы учтены, вас никто не бросил. Просто ходить встречаться и пить чай, при этом думая, что проблема решится у вас во дворе — это неправильно. Она должна решиться здесь, ведомствами и службами, — добавил депутат.

Александр Сенкевич

На это Александр Сенкевич повторил, что Максим Невенчанный уделяет внимание только телевидению, а о людях забыл.

— Максим Андреевич, просто переживают люди. Два года не видели вас. Вроде на телевизоре появляетесь, а к ним не заходите. Забыли про людей совсем. Правда? Мало времени вы уделяете людям, много телевидению, — сыронизировал Александр Сенкевич.

Ранее мэр Александр Сенкевич подтвердил, что ТЭЦ выставляет большие суммы домам, где нет счетчиков тепла. Мэр добавил, что таких домов в Николаеве около сотни. Однако та часть, которая пользуется услугами «Николаевоблтеплоэнерго», получает такие же платежки, как и в домах со счетчиками. Это связано с тем, что город на правах собственника теплоснабжающего предприятия приравнял расчеты в домах с счетчиками и без.

Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление. В Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан перерасчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.