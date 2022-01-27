Жители Николаева пришли на сессию городского совета и попросили депутатов дать им возможность перейти на индивидуальное отопление.

Позицию николаевцев на сессии городского совета 27 января озвучила местная жительница Людмила Джурмий, пишут НикВести.

Она рассказала, что жители дома по улице Школьная,1 в течение пяти вынуждены платить за тепло 55,63 гривны за квадратный метр. После чего женщина обратилась к депутатам городского совета с просьбой позволить их дому перейти на индивидуальное отопление.

— Мы пять лет боремся с ТЭЦ. В 16-17 отопительном сезоне нам неправильно реконструировали котельную по улице Школьная,1. На пять домов установили один счетчик и мы отапливаем территорию – 1 километр 200 метров, и еще два счетчика установили на три дома один и на три дома один. Мы во все инстанции обращались, Степанец неоднократно нас собирал, мы были у товарища мэра города и дошло дело до Верховного Суда. Верховный Суд отменил все решения первой инстанции и апелляционного суда города Николаева. Все пять лет с нас сдирают 55,63 гривны за квадратный метр. Таких цен в Европе нет. Помогите, депутаты, пожалуйста! Решение Верховного Суда полностью отменило вот этот проект, который Репин с Департамента ЖКХ неправильно установил. Помогите нам перейти на индивидуальное отопление. Просим вас: отпустите нас на индивидуальное отопление. В список 95 домов мы не вошли, хотя мы пять воюем. На реконструкции котельной мы потратили 800 тысяч гривен. Мы за эти годы выплатили более 6 миллионов гривен. Мы заслужили, чтобы вы проголосовали и нас отпустили на индивидуальное отопление, – сказала Людмила Джурмий.

Ранее мэр Александр Сенкевич подтвердил, что ТЭЦ выставляет большие суммы домам, где нет счетчиков тепла. Мэр добавил, что таких домов в Николаеве около сотни. Однако та часть, которая пользуется услугами «Николаевоблтеплоэнерго», получает такие же платежки, как и в домах со счетчиками. Это связано с тем, что город на правах собственника теплоснабжающего предприятия приравнял расчеты в домах с счетчиками и без.

Напомним, что жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление. В Николаевской ТЭЦ заверили, что будет сделан перерасчет за отопление в домах без приборов учета тепла. Снижение стоимости составит 30-40%.