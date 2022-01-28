Заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев уверен, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский охотнее будет общаться с профильным вице-мэром горсовета, чем с начальником управления.

Об этом речь шла в пятницу, 28 января, в ходе заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета Николаева, передают НикВести.

Данный спор возник из-за того, что ранее депутат горсовета от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный сказал, что Николаев не нуждается в отдельном заместителе мэра по вопросам АТО/ООС, поскольку в случае войны у него все равно не будет реальных полномочий. Сейчас эти вопросы курирует заместитель городского головы Юрий Степанец.

— Отвечу, как человек, который из системы МВД пришел. Монастырский два раза в неделю охотней будет общаться с первым заместителем, чем с начальником управления. Начальника управления пустят по большому кругу: через департамент, управления, департамент, замминистра и потом он попадет на министерство, — сказал Дмитрий Лазарев.

— Это чтобы приятнее было общаться с Монастырским? — уточнил депутат Максим Невенчанный. — Чтобы сократить период общения, — сказал Дмитрий Лазарев.

Отметим, что Максим Невенчанный считает должность такого заместителя бесполезной.

Напомним, что в мае 2021 года депутаты Николаевского горсовета своим решением с третьей попытки создали управление по делам ветеранов и временно перемещенным лицам, а также назначили заместителем городского головы Юрия Степанца, который теперь курирует работу с военнослужащими, ветеранами и ВПЛ.

После отстранения Сергея Коренева от работы в сфере ЖКХ, Александр Сенкевич также временно поручил это направление Юрию Степанцу. Отметим, что в предыдущем составе Николаевского городского совета, Юрий Степанец был заместителем Александра Сенкевича по вопросам ЖКХ.