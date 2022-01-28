Заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев уверен, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский охотнее будет общаться с профильным вице-мэром горсовета, чем с начальником управления.
Об этом речь шла в пятницу, 28 января, в ходе заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета Николаева, передают НикВести.
Данный спор возник из-за того, что ранее депутат горсовета от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный сказал, что Николаев не нуждается в отдельном заместителе мэра по вопросам АТО/ООС, поскольку в случае войны у него все равно не будет реальных полномочий. Сейчас эти вопросы курирует заместитель городского головы Юрий Степанец.
— Отвечу, как человек, который из системы МВД пришел. Монастырский два раза в неделю охотней будет общаться с первым заместителем, чем с начальником управления. Начальника управления пустят по большому кругу: через департамент, управления, департамент, замминистра и потом он попадет на министерство, — сказал Дмитрий Лазарев.
— Это чтобы приятнее было общаться с Монастырским? — уточнил депутат Максим Невенчанный.
— Чтобы сократить период общения, — сказал Дмитрий Лазарев.
Отметим, что Максим Невенчанный считает должность такого заместителя бесполезной.
Напомним, что в мае 2021 года депутаты Николаевского горсовета своим решением с третьей попытки создали управление по делам ветеранов и временно перемещенным лицам, а также назначили заместителем городского головы Юрия Степанца, который теперь курирует работу с военнослужащими, ветеранами и ВПЛ.
После отстранения Сергея Коренева от работы в сфере ЖКХ, Александр Сенкевич также временно поручил это направление Юрию Степанцу. Отметим, что в предыдущем составе Николаевского городского совета, Юрий Степанец был заместителем Александра Сенкевича по вопросам ЖКХ.
Заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев уверен, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский охотнее будет общаться с профильным вице-мэром горсовета, чем с начальником управления.
Об этом речь шла в пятницу, 28 января, в ходе заседания рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета Николаева, передают НикВести.
Данный спор возник из-за того, что ранее депутат горсовета от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный сказал, что Николаев не нуждается в отдельном заместителе мэра по вопросам АТО/ООС, поскольку в случае войны у него все равно не будет реальных полномочий. Сейчас эти вопросы курирует заместитель городского головы Юрий Степанец.
— Отвечу, как человек, который из системы МВД пришел. Монастырский два раза в неделю охотней будет общаться с первым заместителем, чем с начальником управления. Начальника управления пустят по большому кругу: через департамент, управления, департамент, замминистра и потом он попадет на министерство, — сказал Дмитрий Лазарев.
— Это чтобы приятнее было общаться с Монастырским? — уточнил депутат Максим Невенчанный.
— Чтобы сократить период общения, — сказал Дмитрий Лазарев.
Отметим, что Максим Невенчанный считает должность такого заместителя бесполезной.
Напомним, что в мае 2021 года депутаты Николаевского горсовета своим решением с третьей попытки создали управление по делам ветеранов и временно перемещенным лицам, а также назначили заместителем городского головы Юрия Степанца, который теперь курирует работу с военнослужащими, ветеранами и ВПЛ.
После отстранения Сергея Коренева от работы в сфере ЖКХ, Александр Сенкевич также временно поручил это направление Юрию Степанцу. Отметим, что в предыдущем составе Николаевского городского совета, Юрий Степанец был заместителем Александра Сенкевича по вопросам ЖКХ.