Депутат горсовета от «ОПЗЖ» Максим Невенчанный считает, что Николаев не нуждается в отдельном заместителе мэра по вопросам АТО/ООС, поскольку в случае войны у него все равно не будет реальных полномочий.

Об этом он сказал на заседании рабочей группы по оптимизации структуры исполнительных органов горсовета, пишут НикВести.

Отметим, что сейчас направление по работе с военными, ветеранами и переселенцами возглавляет вице-мэр Юрий Степанец. Также он временно курирует сферу ЖКХ в связи с отстранением от нее Сергея Коренева.

Во время заседания в мэрии отметили, что должность вице-мэра по мобилизационной работе нужна, чтобы координировать действия с Минобороны. Максим Невенчанный считает такую логику ошибочной, поскольку по такому же принципу можно создавать должности заместителей по всем направлениям.

Максим Невенчанный

— Зачем такое огромное внимание уделять и выделять целого зама. По такой же логике можно делать должности зама по спорту, потому что есть у нас Министерство спорта, зам по здравоохранению, зам по соцзащите и по всем остальным вопросам. Я просто себе механику представляю. Не дай бог, начинаются военные действия, командиры военные, военная прокуратура и все те, кто призван, спецслужбы и спецотряды, они что, сядут и будут спрашивать: «Что нам скажет заместитель городского головы?», — сказал Максим Невенчанный.

Депутат считает должность такого заместителя бесполезной.

— У нас это бесполезный заместитель. И никаких полномочий, не дай бог, в случае военных действий не сможет реализовать. В экстренной ситуации мэр, в первую очередь, будет стоять на передовой и все военные командиры, — добавил он.

Юрий Степанец

В свою очередь, представители «Европейской солидарности» с ним в корне не согласны.

— Этот заместитель и это направление работы — это подготовка. Конечно, есть планы, конечно, он не будет руководить. Он готовит, — сказал Станислав Мартиросов. — Орган местного самоуправления — это структура, которая реагирует на вызовы настоящего времени, а не замалчивает какие-то ситуации и не рассказывает, что «халва, халва и во рту всем стало сладко». Николаев имеет особенности, и в городе Николаеве должна быть адекватная структура, которая может реализовывать те ситуации, которые есть, будут и, не дай бог, их нужно будет решать при любых обстоятельствах, — добавила глава фракции «ЕС» Елена Киселева.

Напомним, что в мае 2021 года депутаты Николаевского горсовета своим решением с третьей попытки создали управление по делам ветеранов и временно перемещенным лицам, а также назначили заместителем городского головы Юрия Степанца, который теперь курирует работу с военнослужащими, ветеранами и ВПЛ.

После отстранения Сергея Коренева от работы в сфере ЖКХ, Александр Сенкевич также временно поручил это направление Юрию Степанцу. Отметим, что в предыдущем составе Николаевского городского совета, Юрий Степанец был заместителем Александра Сенкевича по вопросам ЖКХ.