Пятеро раненных на «Южмаше» в Днепре нацгвардейцев потеряли очень много крови: им уже перелили более 12 литров. За жизни потерпевших продолжают бороться врачи.

Об этом журналистам рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени И. Мечникова Сергей Рыженко, сообщает hromadske.

— Когда работники скорой приехали, то увидели, что люди лежали в огромной луже крови. Огромная кровопотеря. Мы сразу начали переливать кровь. Уже перелили 12 литров, — рассказал Сергей Рыженко.

Он отметил, что самое тяжелое состояние сейчас у 22-летней Жанны Шаровой, получившей три пулевых ранения. Ее готовят к очередной операции.

— Нужно проводить тяжелую операцию. Делаем все возможное, чтобы стабилизировать. Затем мы должны сделать еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвоночник. К сожалению, пуля прошла через живот так, что разрушила весь тонкий и толстый кишечник и вышла через позвоночник. Она пришла в сознание, хочет разговаривать, трубка мешает, она к ней тянется. Мы все верим, что она обязательно выживет, — сказал Сергей Рыженко.

У троих других раненых, по его словам, состояние стабильное. Одному из них уже сняли аппарат искусственного дыхания, еще двое уже сами дышат и разговаривают. Вскоре их будут переводить из реанимации в стационарное отделение.

Еще один нацгвардеец находится в другой больнице Днепра, его состояние оценивается как средней тяжести.

— Он в сознании, самостоятельно дышит, говорит. Но потерял много крови. У него была тяжелая травма плеча, — рассказала врач Елена Перцева.

Главный врач областной больницы Сергей Рыженко также отметил, что пока рано говорить об общении потерпевших со следователями. В областную больницу Днепра также приехали нацгвардейцы, чтобы сдать кровь для пострадавших.

— Мы услышали про потребность в крови и приехали помочь. Нас никто не принуждал, — рассказал нам нацгвардеец Дмитрий Пухлов.

Впрочем, саму трагедию военнослужащие не комментируют: «Сейчас комментарии достаточно скромные, никто ничего не говорит. Был ли это буллинг или что-то другое — все еще устанавливают».

Напомним, что на территории Южного машиностроительного завода в Днепре нацгвардеец застрелил 5 военнослужащих, еще 5 военных ранены. Позже его задержали.

Президент Владимир Зеленский заявил, что данный инцидент нужно изучить максимально детально и обязательно сделать «кадровые выводы». После чего командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку.