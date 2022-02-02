Общий процент выполнения бюджета Департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета в 2021 году составил 81,47%.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Департаментом в ответ на информационный запрос НикВести.

Согласно цифрам, процент освоения средств, предусмотренных на капитальные расходы, также составил больше 80%.

Согласно отчету об использовании денег, в 2021 году Департамент получил из бюджета развития 19,2 миллиона гривен на термосанацию образовательных учреждений. Из них он использовал 13,2 миллиона, то есть 68,8%.

Еще 22,3 миллиона направили на реконструкцию объектов теплоснабжения жилого фонда в рамках проекта НЕФКО. Реализовать данные проекты Департамент смог полностью.

Около 9 миллионов Департамент получил из бюджета Николаева на капремонт объектов жилищного фонда. Сюда вошло и обустройство откосов в домах, где ранее меняли окна по программе «Теплый Николаев». Отметим, что летом на эти цели выделяли примерно 21 миллион, однако в декабре Департамент решением сессии городского совета лишился 14,7 миллионов гривен, которые перераспределили на другие нужды. Часть суммы сняли и с откосов, которые подрядчики не успевали доделать.

В итоге к концу года Департамент освоил по данному направлению 6,4 миллиона, что составило 71,2% от скорректированной суммы.

При этом фактически с сентября по декабрь 2021 года были обустроены откосы на 44 объектах, что составляет 30% от общего числа домов. Отмечается, что из-за медленной работы подрядчиков закончить все объекты согласно графику до конца года не удалось, а 31 декабря 2021 закончились договоры с подрядными организациями ООО «Голден-Буд», ООО «БК «Прайм Девелопмент» и ООО «БК «Будремконструкция».

Еще 16,1 миллиона подразделение получило на капремонт других социальных объектов — преимущественно мероприятия по термосанации в больницах и школах.

Отметим, что финансирование Департамент энергетики получил только в августе 2021 года. Там отчитались о готовности старых и начатых в 2021 году социальных объектов:

Школа № 45: утвержденный лимит на объект в 2021 году составил 5 миллионов гривен, из которых израсходовано 3,8. Готовность объекта — больше 80%;

Школа № 56: утвержденный лимит — 2 миллиона, израсходовано 685 тысяч. Начат новый объект.

Николаевский муниципальный коллегиум им. В. Д. Чайки (корпус 2): утвержденный лимит — 3 миллиона, израсходовано 2,9. Готовность объекта — более 30%;

Школа № 42: утвержденный лимит — 2,7 миллиона, деньги использованы. Готовность объекта — 80%;

Школа № 1: утвержденный лимит — 6,9 миллиона, израсходовано 1,9. Начат новый объект;

Морской лицей им. Александрова: утвержденный лимит — 101 тысяча гривен, израсходовано — 97,8. Проведено техническое обследование и разработан ПКД, получен экспертный отчет.

Школа № 6: утвержденный лимит — 1,4 миллиона, деньги израсходованы — уплачен долг за разработанный в 2020 году проект.

Садик № 87: утвержденный лимит — 5,4 миллиона, израсходовано 4,7. Готовность 100%-

Садик № 123: утвержденный лимит — 3 миллиона, израсходовано 2,1. Готовность 80%.

Садик № 111: утвержденный лимит −1,8 миллиона, израсходовано 1,7. Готовность 30%.

Садик № 139: утвержденный лимит — 535,2 тысячи гривен, израсходовано 99 тысяч. Уплачен долг за разработанный в 2020 году проект;

Городская больница № 1: утвержденный лимит — 1,2 миллиона, деньги освоены. Проведено техническое обследование, разработка ПКД, экспертный отчет. Реализация 100%.

Городская больница № 5: утвержденный лимит — 100 тысяч, израсходовано 64,2. Разработка ПКД и экспертный отчет.

Жилые дома по Океановской, 58, Корабелов, 11. Проведено техническое обследование, разработан ПКД, получен экспертный отчет. Реализация 100%.

Напомним, ранее руководитель департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета Владимир Алексеев заявил, что вверенное ему подразделение больше не будет иметь окраску политического проекта, а судить о его работе будут по новым инициативам и деятельности.

В свою очередь, заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что замена окон в многоэтажках и обустройство откосов — не главные задачи профильного департамента.