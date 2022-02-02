Общий процент выполнения бюджета Департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета в 2021 году составил 81,47%.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Департаментом в ответ на информационный запрос НикВести.
Согласно цифрам, процент освоения средств, предусмотренных на капитальные расходы, также составил больше 80%.
Согласно отчету об использовании денег, в 2021 году Департамент получил из бюджета развития 19,2 миллиона гривен на термосанацию образовательных учреждений. Из них он использовал 13,2 миллиона, то есть 68,8%.
Еще 22,3 миллиона направили на реконструкцию объектов теплоснабжения жилого фонда в рамках проекта НЕФКО. Реализовать данные проекты Департамент смог полностью.
Около 9 миллионов Департамент получил из бюджета Николаева на капремонт объектов жилищного фонда. Сюда вошло и обустройство откосов в домах, где ранее меняли окна по программе «Теплый Николаев». Отметим, что летом на эти цели выделяли примерно 21 миллион, однако в декабре Департамент решением сессии городского совета лишился 14,7 миллионов гривен, которые перераспределили на другие нужды. Часть суммы сняли и с откосов, которые подрядчики не успевали доделать.
В итоге к концу года Департамент освоил по данному направлению 6,4 миллиона, что составило 71,2% от скорректированной суммы.
При этом фактически с сентября по декабрь 2021 года были обустроены откосы на 44 объектах, что составляет 30% от общего числа домов. Отмечается, что из-за медленной работы подрядчиков закончить все объекты согласно графику до конца года не удалось, а 31 декабря 2021 закончились договоры с подрядными организациями ООО «Голден-Буд», ООО «БК «Прайм Девелопмент» и ООО «БК «Будремконструкция».
Еще 16,1 миллиона подразделение получило на капремонт других социальных объектов — преимущественно мероприятия по термосанации в больницах и школах.
Отметим, что финансирование Департамент энергетики получил только в августе 2021 года. Там отчитались о готовности старых и начатых в 2021 году социальных объектов:
Напомним, ранее руководитель департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета Владимир Алексеев заявил, что вверенное ему подразделение больше не будет иметь окраску политического проекта, а судить о его работе будут по новым инициативам и деятельности.
В свою очередь, заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что замена окон в многоэтажках и обустройство откосов — не главные задачи профильного департамента.
Общий процент выполнения бюджета Департаментом энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета в 2021 году составил 81,47%.
Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Департаментом в ответ на информационный запрос НикВести.
Согласно цифрам, процент освоения средств, предусмотренных на капитальные расходы, также составил больше 80%.
Согласно отчету об использовании денег, в 2021 году Департамент получил из бюджета развития 19,2 миллиона гривен на термосанацию образовательных учреждений. Из них он использовал 13,2 миллиона, то есть 68,8%.
Еще 22,3 миллиона направили на реконструкцию объектов теплоснабжения жилого фонда в рамках проекта НЕФКО. Реализовать данные проекты Департамент смог полностью.
Около 9 миллионов Департамент получил из бюджета Николаева на капремонт объектов жилищного фонда. Сюда вошло и обустройство откосов в домах, где ранее меняли окна по программе «Теплый Николаев». Отметим, что летом на эти цели выделяли примерно 21 миллион, однако в декабре Департамент решением сессии городского совета лишился 14,7 миллионов гривен, которые перераспределили на другие нужды. Часть суммы сняли и с откосов, которые подрядчики не успевали доделать.
В итоге к концу года Департамент освоил по данному направлению 6,4 миллиона, что составило 71,2% от скорректированной суммы.
При этом фактически с сентября по декабрь 2021 года были обустроены откосы на 44 объектах, что составляет 30% от общего числа домов. Отмечается, что из-за медленной работы подрядчиков закончить все объекты согласно графику до конца года не удалось, а 31 декабря 2021 закончились договоры с подрядными организациями ООО «Голден-Буд», ООО «БК «Прайм Девелопмент» и ООО «БК «Будремконструкция».
Еще 16,1 миллиона подразделение получило на капремонт других социальных объектов — преимущественно мероприятия по термосанации в больницах и школах.
Отметим, что финансирование Департамент энергетики получил только в августе 2021 года. Там отчитались о готовности старых и начатых в 2021 году социальных объектов:
Напомним, ранее руководитель департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского горсовета Владимир Алексеев заявил, что вверенное ему подразделение больше не будет иметь окраску политического проекта, а судить о его работе будут по новым инициативам и деятельности.
В свою очередь, заместитель Николаевского городского головы Дмитрий Лазарев, курирующий вопросы энергоэффективности, заявил, что замена окон в многоэтажках и обустройство откосов — не главные задачи профильного департамента.