Владимир Алексеев считает, что Департамент энергетики Николаевского горсовета, который он возглавляет, хотя и ограничен во времени реализации проектов, однако приложит максимум усилий, чтобы работы и на объектах социальной сферы, и в жилых домах выполнялись вовремя.

По его словам, «нехватка времени — не то, что останавливает, а то, что мотивирует», передают в Департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.

Владимир Алексеев рассказал, что за срок, пока он занимает должность руководителя Департамента, утвержден перечень объектов социальной сферы, в том числе в списке детский сад № 87 (входит в национальный проект «Большая стройка), две городские больницы — № 5 и № 1 — все они проинспектированы в присутствии депутатов и технических специалистов, также департамент сдвинулся с места в реализации проекта НЕФКО, а в многоэтажках города уже делают «многострадальные» откосы, выделение средств на которые поддержали депутаты городского совета.

— Конечно, нехватка времени вносит свои коррективы. Но такое ограничение во времени, лично для меня — вызов. Я буду прикладывать максимум усилий, чтобы мы успели выполнить большую часть работ. Мы провели в Департаменте кадровый аудит, который показал слабые места, что сейчас исправлено. Теперь, имея команду профессиональных специалистов и взаимопонимание с депутатским корпусом (очень благодарен им за понимание), стартовали с новыми силами, — рассказал Владимир Алексеев.

Кроме того, проводится активная работа по компенсациям из городского бюджета средств на энергомодернизацию жилых домов, а именно — ОСМД, которые участвуют в программе «Энергодом» и частных домов. Недавно состоялось заседание комиссии по рассмотрению вопросов возмещения процентных ставок или части тела кредита на внедрение мероприятий по энергосбережению, которая приняла решение компенсировать николаевцам часть расходов на мероприятия по энергоэффективности в соответствии с банковскими реестрами.

Руководитель департамента энергетики отметил, что сегодня его структурное подразделение занимается именно энергосбережением, поэтому работа подконтрольного ему Департамента никоим образом не пересекается с другими структурными подразделениями Николаевского городского совета.

— За счет внедрения энергоэффективных мероприятий в зданиях, происходит сокращение потребления энергетических ресурсов, что позволяет потребителям экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг, — подчеркнул Владимир Алексеев.

Более подробно о реализации планов руководитель Департамента обещает информировать общественность через средства массовой информации и социальные сети.

Напомним, 22 июня планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета согласовала Департаменту энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий расходы бюджета развития в сумме 21 миллион 89 тысяч гривен.