Депутат горсовета, глава наблюдательного совета МФК Сергей Кантор надеется, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич будет откровенным и скажет горожанам, будет профессиональный футбол в городе или нет.

Об этом Сергей Кантор рассказал журналистам, пишут Новости-Н.

Брифинг он собрал после того, как депутаты Николаевского горсовета дважды провалили голосование за включение в повестку дня проекта решения, необходимого для создания коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб Николаев». Как известно, для преобразования клуба необходимо в сессионный зал еще раз вынести проект решения с правками в Уставе.

— То, что процессуальный, ничего не значащий вопрос не был проголосован на сессии, потянуло за собой проблематику, которая понятна, очевидна и о ней уже тысячу раз говорили… В зал-то я зашел с твердой уверенностью, что это будет проголосовано, и будет КП, и останется в Николаеве профессиональный клуб со 100-летней историей. И когда этого не произошло, я был ошеломлен. Задам всего один вопрос. Александр Федорович, скажи, пожалуйста, общине города Николаева: будет профессиональный футбол в городе Николаеве или не будет? По карману он или не по карману? Скажите горожанам откровенно, раз и навсегда. Если да — значит, делаем клуб коммунальным и дальше он будет иметь свою жизнь. Если нет — Нет! Закрыли тему, — заявил Сергей Кантор.

По словам Сергея Кантора, 10 февраля состоится очередная сессия, на которой, вероятно, эти вопросы будут рассматривать снова.

Ранее депутаты Николаевского горсовета поддержали создание коммунального предприятия «Муниципальный футбольный клуб «Николаев». Его инициатором выступил депутат, глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор.

До этого муниципальный футбольный клуб «Николаев» принял решение спуститься из Первой во Вторую Лигу. Такое решение в клубе назвали вынужденным — из-за нехватки финансирования.

Глава наблюдательного совета МФК Сергей Кантор заявил, что готов предложить Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу стать почетным президентом клуба.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, в свою очередь, попросил компанию из Катара QTerminals, которая выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия», помочь футбольному клубу. QTerminals попросила расчеты для изучения возможности финансирования МФК.

В августе Сергей Кантор провел встречу с болельщиками, на которой ответил на проблемные вопросы. Выяснилось, что 7 лет завод «Экватор» выделил МФК 2,5 миллиона долларов, сейчас нужно искать другие источники. В этом сезоне клубу нужно порядка 22 миллионов гривен. В первом квартале «Экватор» профинансировал команду на 9 миллионов гривен.