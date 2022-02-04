В пятницу, 4 февраля, видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Перший Незалежний» и UkrLive соратников народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сейчас канал «Перший Незалежний» недоступен «за нарушение правил сообщества YouTube».

На своем сайте канал сообщил о блокировке также UkrLive, назвав это решение «цензурой» и заявив, что каналы начали вещание на других площадках на YouTube.

«Мы считаем эти действия цензурой. Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, желающих жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власть защищает права и свободы своих граждан, а не презирает их. Где власть беспокоит, чтобы люди жили в мире, теплые и с достоинством встречали старость. Наша миссия — говорить людям правду, какой бы горькой она ни была. Считаем, что в Украине усилиями власти Зеленского создается монополия на информацию путем зачистки и устрашения всех оппозиционных средств массовой информации, заставляя тем самым большинство населения смотреть заангажированные и пропагандистские СМИ. Но мы продолжим свою работу. Мы правы. А они — нет», — написали журналисты «Першого Незалежного».

Отметим, что декабре 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 декабря о санкциях против телеканалов «Перший Незалежний» и UkrLive соратников народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.

2 февраля прошлого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.