Штат подразделений территориальной обороны мирного времени в Николаевской области укомплектован на 70% и насчитывает около 220 человек.

Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким, отвечая на вопрос корреспондента НикВести.

Губернатор отметил, что в Николаевской области полная комплектация штата теробороны в мирное время составляет 314 человек. На данный момент штат укомплектован на 70%, это примерно 220 человек.

Виталий Ким также отметил, что при в военное время подразделения теробороны Николаевской области должны развернуться до 3 тысяч 22 человек.

— Есть комплектация в мирное время, это 314 человек. Штат укомплектован на 70%. Это военные, в основному, которые будут руководить. В военное время (подразделения теробороны, — прим.) разворачиваются до 3 тысячи 22. Задание укомплектовать на 70% до конца марта, — рассказал Виталий Ким.

При этом во время брифинга глава ОГА также отметил, что в Украине 8 лет идет война, а потому необходимо быть готовыми.

— Ни для кого не секрет, что у нас 8 лет идет война. Сейчас информационная эскалация по поводу этого идет — готовы или не готовы, нападет или не нападет, слухи, что кто-то там выезжает. 8 лет мы в этом состоянии. Есть такая поговорка: «Если оружие нужно будет использовать хотя бы раз в жизни, нужно носить его ежедневно всю жизнь». Поэтому мы все в этой позиции, — сказал он.

Отметим, что комплектация штата ТрО в мирное время проводится за счет профессиональных военных. Они будут формировать «скелет» органов теробороны, в случае введения «особенного периода», когда бригады увеличатся за счет резервистов, подписавших соответствующий контракт.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Сегодня также глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Напомним, что, по словам Виталия Кима, в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Ранее он говорил о том, что уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».