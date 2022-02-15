Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что часть американских СМИ распространяла и распространяет «откровенные фейки» об угрозе вторжения российской армии.

В эфире ток-шоу Право на владу Давид Арахамия сравнил часть американских СМИ с российскими пропагандистами. Политик считает, что через несколько недель «фаза паники исчезнет».

— Я думаю, когда через две-три недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ… Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны, — заявил Давид Арахамия.

Политик считает, что в данный момент «идут попытки сделать новый договор коллективной безопасности», а Украина является лишь площадкой для переговоров.

Он также отметил, что публикация информации об угрозе вторжения российской армии «обходится стране 2−3 млрд долларов каждый месяц».

— Эта истерия стоит сейчас стране 2−3 млрд долларов каждый месяц. Мы не можем брать в долг на зарубежных рынках, потому что там просто безумные ставки. Многие экспортеры отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики и потом через МИД распространяем эту информацию к партнерам, потому что они должны понимать. Когда кто-то принимает решение подвинуть посольство во Львов, они должны понимать, что такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов, — заявил Давид Арахамия.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила дополнительные силы на границу с Украиной и может начать вторжение в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Издание Politico сообщило со ссылкой на источник, что Джо Байден рассказал союзникам по НАТО и лидерам Евросоюза об угрозе вторжения России в Украину 16 февраля.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что новая агрессия РФ против Украины может начаться 15 февраля. В России в ответ обвинили западные СМИ в «масштабной дезинформационной кампании».

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Напомним, что, по словам Виталия Кима, в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Ранее он говорил о том, что уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».