Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) все-таки соберется на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. Оно пройдет утром 19 февраля.

Об этом в Twitter сообщил спецпредставителя главы ОБСЕ в ТКГ Микко Киннунена.

— Внеочередное заседание ТКГ, которое я созвал сегодня вечером, переносится на завтрашнее утро. Ситуация с безопасностью на Донбассе и вдоль линии соприкосновения очень тревожная, — отметил Микко Киннунена.

Как сообщалось, главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Позже стало известно, что обращения с заявлением о «срочной эвакуации» в Ростов от главаря «ДНР» Дениса Пушилина и главаря «ЛНР» Леонида Пасечника были записаны заранее, 16 февраля. Такая дата указана в метаданных к роликам.

В СБУ назвали события 18 февраля очередным витком гибридной войны против Украины.