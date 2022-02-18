Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что защитить гражданское население может только сильная, хорошо обеспеченная армия и оснащенные силы территориальной обороны.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Путин может ударить в любом месте. Тем более, как вчера отметил госсекретарь США Блинкен на заседании Совбеза ООН, Путин готовится к войне с применением ракет, в том числе баллистических, авиаударов. И сегодня под ударом может оказаться любая точка Украины, — предостерегает Петр Порошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что эвакуация — «это не путь в текущей ситуации».

— Эвакуация – это значит убегать, а убегать – это значит, что наша армия будет отступать. Я категорически подчеркиваю, что это не путь в текущей ситуации. Я хочу сказать, что есть военный план. И в рамках этого военного плана мы способны защитить гражданское население, — убежден Петр Порошенко. — Мы можем развернуть артиллерийские системы, системы реактивного залпового огня, можем установить контрбатарейные станции, которые у нас есть. И точными ударами накрывать артиллерию, обстреливающую гражданские кварталы украинской территории, — говорит Петр Порошенко.

Для этого нужны действия властей, убежден политик.

— Два месяца назад, когда в этой студии сидели вице-премьер, министр обороны, генералы, секретарь СНБО, отрицавшие, что вообще существует угроза, я сказал, что мы подали законопроект, там есть пять направлений, которые нужно срочно урегулировать, — напомнил Петр Порошенко.

По мнению Петра Порошенко, первое, что необходимо сделать — срочно повысить денежное довольствие военнослужащих.

— Увеличьте денежное обеспечение военнослужащих для того, чтобы волонтеры, добровольцы, служившие ветераны имели возможность срочно вернуться в свои части, стать бок о бок. В настоящее время уровень комплектации боевых бригад у нас составляет 60%. Это — недопустимо, — считает Петр Порошенко. — Вторая позиция — наполнить стратегические резервы горючим, пищевым, боевым обеспечением. Третья позиция – развернуть резерв первой очереди. Четвертая позиция — профинансировать и вооружить территориальную оборону для того, что если Путин примет решение ворваться в Украину, каждый город, каждая улица, каждый квартал и каждый дом станет для него адом», — говорит Петр Порошенко.

Лидер «Европейской солидарности» убежден, что украинцы способны защититься.

— Для этого нужно, чтобы народные депутаты проголосовали за увеличение этого финансирования. Большинство блокирует это. Зеленский сегодня объяснил, почему это блокируется. Потому что он сказал: мы можем финансировать либо армию, либо дорогу. В то же время финансировать не можем, — констатирует Петр Порошенко. — Мой совет Зеленскому: зашейте карманы, прекратите воровать, прекратите брать откаты и направьте деньги на армию. И это защитит людей. Мы можем это сделать. Мы умеем это делать. И ни у одного Путина ничего не получится, — резюмирует Петр Порошенко.

Как сообщалось, главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Позже стало известно, что обращения с заявлением о «срочной эвакуации» в Ростов от главаря «ДНР» Дениса Пушилина и главаря «ЛНР» Леонида Пасечника были записаны заранее, 16 февраля. Такая дата указана в метаданных к роликам.

В СБУ назвали события 18 февраля очередным витком гибридной войны против Украины.