Руководитель областной организации партии «Национальный корпус», член исполкома горсовета Николаева Никита Плеханов удивлен отказом депутатского корпуса собраться 16 февраля, чтобы рассмотреть вопрос финансирования Сил территориальной обороны.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как известно, большинство депутатов заявили, что не смогут прибыть на заседание. Никита Плеханов обратил внимание, что в коалицию входят онднопартийцы президента Владимира Зеленского. Именно фракция партии «Слуга народа» обратилась к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой созвать внеочередную сессию, чтобы утвердить программу территориальной обороны Николаева и предусмотреть надлежащее ее финансирование.

— Абсолютно непонятна позиция, сессия была анонсирована городским головой. При этом, насколько я знаю, распоряжение не издавалось о созыве сессии. Произвели обзвон депутатов, спрашивали, смогут они быть или нет. Мне кажется, что в этой ситуации нужно издавать распоряжение, делать все, чтобы этот произошло. Мы дальше не понимаем, какой будет сценарий. Возможно, у нас сейчас появилось время на какую-то подготовку. Знаю точно, что один из депутатов, которому звонили, он пришел на предполагаемое им стандартное время, увидел, что абсолютно нет никого, закрыты двери. Он был разочарован, это я сейчас говорю про Андрея Янтаря. На сегодня мы еще не понимаем, какую программу разработало управление ветеранов, ее нигде не анонсировали. Почему так депутатский корпус себя повел? Непонятно. Коалиция, фактически, состоит из депутатов, которые являются однопартийцами главы облгосадминистрации и мэра. Надеюсь, что ситуация прояснится в ближайшее время, — сказал Никита Плеханов.

Ранее глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском городском совете Елена Киселева сообщила, что из-за отсутствия кворума запланированная на 16 февраля внеочередная сессия Николаевского городского совета, на которой планировалось рассмотреть вопрос финансирования Сил территориальной обороны, не состоится.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Наибольшую сумму из областного бюджета выделили в Полтавской области. Там внесли изменения в Комплексную программу обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан и оборонной работы на 2021-2027 годы, направив на тероборону дополнительно 20 миллионов гривен. Всего на реализацию программы за 7 лет предусмотрено 99 миллионов гривен.

В Черниговском облсовете сегодня дополнительно профинансировали Программу внедрения пилотного проекта по организации территориальной обороны на 2021-2022 годы, выделив 10 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на улучшение материально-технической базы подразделений теробороны. Отметим, что в прошлом году на реализацию программы там предусмотрели всего 364,3 тысячи гривен.

В Одесской области сегодня приняли большую комплексную программу гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, рассчитанную на 4 года. На нее депутаты выделили 19 миллионов гривен. Программа включает мероприятия по ремонту бомбоубежищ, систем оповещения населения, приобретение техники, очищение и исследование акватории Черного моря. Всего на реализацию программы в течение четырех лет запланировано 126 миллионов гривен. На создание матрезерва и укомплектование частей теробороны предусмотрено 10 миллионов гривен в этом году (из 19 выделенных).

В Черновицкой области допфинансирование региональной программы теробороны выделили из резервного фонда — 5 миллионов гривен. В этом году на реализацию мероприятий всего запланировано 20 миллионов, остальные 15 планируют выделить советы громад.

Винницкий областной совет внес изменения в Комплексную оборонно-правоохранительную программу Винницкой области на 2021-2025 годы и направил на тероборону дополнительно 3 миллиона гривен.