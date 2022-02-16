Сегодня, 16 февраля, так и не началась ранее анонсированная внеочередная сессия Николаевского городского совета, на которой планировалось рассмотреть вопрос финансирования Сил территориальной обороны, не состоится.

Причина в том, что большинство депутатов не могут прибыть на сессию, сообщил НикВести секретарь городского совета Дмитрий Фалько.

— Заседание не состоится, поскольку нет кворума. Большинство депутатов не могут прибыть на сессию. Очередная плановая сессия планируется 24 февраля, — указал Дмитрий Фалько.

Также депутат горсовета Елена Киселева подтвердила, что большинство депутатов городского совета не смогут присутствовать на сессии, поскольку заболели.

Ранее фракция партии «Слуга народа» обратилась к Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой созвать внеочередную сессию, чтобы утвердить программу территориальной обороны Николаева и предусмотреть надлежащее ее финансирование.

В то же время депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Напомним, что, по словам Виталия Кима, в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Ранее он говорил о том, что уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».