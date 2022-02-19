Западу потребуется демонстрация единства, если он хочет убедить президента России Владимира Путина избежать «катастрофического» вторжения в Украину.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал заявление перед посещением Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Reuters.

— Все еще есть шанс избежать ненужного кровопролития, но для этого потребуется подавляющая демонстрация западной солидарности, превосходящая все, что мы видели в новейшей истории, — отметил Борис Джонсон в письменном заявлении для СМИ.

В трехдневной мюнхенской встрече, которая началась в пятницу, принимают участие высокопоставленные лица, в том числе вице-президент США Камала Харрис и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Я буду призывать к единству перед лицом потенциальной российской агрессии в Украине. И это единство абсолютно необходимо, если мы собираемся сдержать акт агрессии Владимира Путина, который, по моему мнению, станет абсолютно катастрофическим, — заявил Борис Джонсон.

В офисе Бориса Джонсона заявили, что он выступит с аналогичным сообщением в своем выступлении на конференции, а в Мюнхене также встретится с несколькими европейскими партнерами, чтобы обсудить реакцию на российский кризис.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.