Сегодняшние события на временно оккупированном Донбассе являются очередным витком гибридной войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

— Сегодняшние события на временно оккупированной территории Украины являются очередным витком гибридной войны против нашего государства. Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях является сплошным фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности.

— Подчеркиваем — в эскалации конфликта заинтересована исключительно страна-агрессор и руководители псевдореспублик. Понимая все угрозы, которые стоят перед нашим государством, сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри, — заявили в ведомстве.

В СБУ добавили, что вместе с другими органами власти готовы реагировать на любые сценарии дестабилизации, и призвали граждан на всей территории Украины, включая временно оккупированную, сохранять спокойствие и не поддаваться панике и провокациям.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.