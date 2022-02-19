В субботу, 19 февраля, в России стартовали военные учения сил стратегического сдерживания под руководством главы Кремля Владимира Путина.

Об этом со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова сообщают РИА Новости.

Целью маневров является проверка боеготовности так называемой «ядерной триады» (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы).

Кроме Владимира Путина, за пусками баллистических ракет наблюдал из ситуационного центра и белорусский диктатор Александр Лукашенко.

— Учения сил стратегического сдерживания были спланированы для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, — отметили в Минобороны РФ.

Проверка ее ядерных сил проходит на фоне эскалации на Донбассе и концентрации возле украинских границ более 100 тысяч российских военных.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.