Сообщения российских СМИ о якобы попадании украинских снарядов в Ростовской области РФ является фейком.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

Отмечается, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации.

— При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также назвал фейком заявления РФ относительно так называемых «обстрелов» оккупированных территорий Донбасса со стороны Украины.

— Ситуация ухудшается каждый час. Мы слышим фейковые заявления РФ об обстрелах со стороны Украины, якобы снаряды разрываются чуть ли не в 100 километре от украинской границы. Но мы не стреляем, это не наши снаряды, нас совсем не интересует дальнейшая эскалация ситуации, — отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, в Ростовской области России в субботу, 19 февраля, якобы обнаружили место разрыва снаряда вблизи украинской границ.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.