Будапештский меморандум, согласно которому ядерные державы выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет юридических обязательств.

Но западные партнеры должны делать все, чтобы избежать войны, заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в эфире Украина 24.

— Будапештский меморандум — это, действительно, формат без юридических обязательств рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны, — отметила она.

Данный меморандум от 1994 года является межгосударственным документом о гарантиях безопасности для Украины в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно взятым на себя обязательствам, Киев передал свое ядерное оружие России.

Кроме Украины и России подписантами выступили Великобритания и США.

Напомним, на фоне обострения на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. По его словам, Киев с 2014 года трижды пытался их созвать, но все три раза не увенчались успехами.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.



