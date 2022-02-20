Российская Федерация выдала гражданство более 770 тысячам человек, проживающих на территории ОРДЛО. Ранее СМИ писали, что Кремль может использовать повод «защиты» своих граждан для начала войны.

Об этом пишет Znak.

Депутат Госдумы РФ от Ростовского края, куда объявили «эвакуцию» мирного населения боевики «Л/ДНР,» Виктор Водолацкий назвал последнюю официальную цифру о количестве граждан РФ в самопровозглашенных республиках.

Так, 770 тысяч человек на Донбассе уже с российскими паспортами, заявление на получение российского гражданства подали до миллиона человек.

Как отмечает Znak, из неподконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей террористы уже вывезли 40 тысяч человек. Их размещают в Ростовской и Воронежской областях РФ. На месте для них не создают никаких условий, многие перемещенные гражданские лица жалуются на нехватку мест в пунктах временного размещения, отсутствие туалетов и сильный голод.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.