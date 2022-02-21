В Вознесенске по инициативе народного депутата от «Слуги народа» Артема Чорноморова прошло совещание, посвященное вопросам теробороны.

Об этом сообщается на странице нардепа в Facebook.

— Мои родители, как и вся моя семья, остаются на Николаевщине, в Украине. Они спрашивают меня: «Что делать, если начнется обострение?». Думаю, что такие мысли появляются у многих из нас из-за той информационной войны, которую развернули против нашего народа. Следовательно, пользуясь выходным между пленарными неделями, инициировал проведение заседания по вопросам территориальной обороны Вознесенского района, — отметил Артем Чорноморов.

Нардеп убежден, что организации терробороны должно быть уделено очень серьезное внимание.

— Она должна не быть чем-то формальным, что существует только на бумаге. Поэтому подчеркнул важность создания понятного протокола действий на случай, если возникнет чрезвычайная ситуация, — считает он.

Артем Чорноморов добавил, что удивлен тем, что руководство области до сих пор не составило план действий для представителей громад и жителей области на случай вторжения РФ.

— Удивлен, что областные власти Николаевщины до сих пор не предоставили никаких развязок относительно того, как всем нам действовать. Уверен, что областная государственная администрация вместе с облсоветом должны разработать и утвердить алгоритм действий: представителей местного самоуправления — с четким указанием того, кто за что отвечает, какая материально-техническая база должна быть в наличии в громадах, кто координирует и налаживает связь между областными властями и ОТГ и т.д.

жителей Николаевской области — куда обращаться за помощью в случае возникновения опасности для жизни, что нужно иметь при себе на всякий случай, как будет происходить коммуникация и т.д, — написал он.

Депутат считает, что это, прежде всего, важно для укрощения паники, которую пытается посеять враг, благодаря нагнетанию информационного поля.

— Конечно, мы не собираемся никуда бежать, но должны знать, как поступать в любом случае. Как говорится «Бережного Бог бережет». Именно поэтому договорились с главами ОТГ Вознесенского района наладить коммуникацию с жителями громад. Покой и уверенность, слаженность действий и вера в наших военных — это то, что нам всем так нужно сейчас, — резюмировал он.

Отметим, что 15 февраля депутаты Николаевского областного совета выделили на укрепление территориальной обороны области 2 миллиона гривен. Эта сумма в 15 раз меньше, чем та, которую выделил Запорожский областной совет. В тот же день деньги на территориальную оборону своих территорий выделили ещё пять областных советов – размер выделенных средств составил от 2 миллионов гривен до 20 миллионов гривен.

Ранее НикВести писали, что руководство Николаевской области провело брифинг по готовности Сил теробороны в регионе. В ходе брифинга глава Николаевской ОГА Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик» — набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. После чего Виталий Ким пошутил о том, что как глава областного совета Анна Замазеева дважды пыталась записаться в резерв Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.