Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил о том, что как глава областного совета Анна Замазеева дважды пыталась записаться в резерв Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

О такой инициативе Анны Замазеевой он рассказал во время брифинга по готовности Сил территориальной обороны в Николаевской области 14 февраля, пишут НикВести.

Виталий Ким рассказал, что Анну Замазееву пытаются удержать всеми руками, поскольку она «нужный человек» в сложившейся ситуации.

— Мы руками держим Анну Владимировну. Она уже дважды пыталась записаться в резерв сил специальных операций. Я говорю ей, что нельзя этого дать, потому что в военное время ты сразу едешь и мы здесь теряем очень нужного человека в такой ситуации. Поэтому у нас есть военнообязанные, – сказал Виталий Ким.

Силы специальных операций – отдельный род войск Вооруженных сил Украины, который может привлекаться к принятию мер правового режима военного и чрезвычайного положения, организации и поддержанию действий сопротивления, проведению военных информационно-психологических операций и другому. Положение о Силах специальных операций ВС Украины утверждено Указом Президента Украины от 3 марта 2018 года № 52/2018 и имеет гриф ограничения доступа «секретно». Личный состав данных войск имеет высокую тактическую боевую, огневую, физическую и психологическую подготовку, в задачи которых входит решение специфических боевых задач силовыми методами в экстремальных условиях с применением специальной тактики и средств. Новое подразделение имеет высокие требования по отбору кандидатов на службу — отбор в ССО проходят только 10% кандидатов.

Напомним, что во время брифинга глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким также пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик» — набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать». В то же время глава Николаевского областного совета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

В ходе брифинга также стало известно, что штат подразделений территориальной обороны мирного времени в Николаевской области укомплектован на 70% и насчитывает около 220 человек.

НикВести сообщали, что Украине только 13 областных советов на сессиях утвердили целевые программы поддержки территориальной обороны, Николаевская область находится в числе 11 регионов, где данный вопрос не поднимали. Глава областного совета Анна Замазеева объяснила это тем, что программу отправили на доработку. К слову, 16 февраля депутаты облсовета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.