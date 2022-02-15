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Во вторник, 15 февраля, шесть областных советов, включая Николаевский, выделили финансирование на региональные программы территориальной обороны.

Об этом пишут НикВести.

Кроме Николаевщины, деньги выделили Одесская, Кировоградская, Черниговская, Полтавская, Винницкая и Черновицкая области.

Наибольшую сумму из областного бюджета выделили в Полтавской области. Там внесли изменения в Комплексную программу обеспечения законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан и оборонной работы на 2021-2027 годы, направив на тероборону дополнительно 20 миллионов гривен. Всего на реализацию программы за 7 лет предусмотрено 99 миллионов гривен.

В Черниговском облсовете сегодня дополнительно профинансировали Программу внедрения пилотного проекта по организации территориальной обороны на 2021-2022 годы, выделив 10 миллионов гривен. Эти деньги пойдут на улучшение материально-технической базы подразделений теробороны. Отметим, что в прошлом году на реализацию программы там предусмотрели всего 364,3 тысячи гривен.

В Одесской области сегодня приняли большую комплексную программу гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности, рассчитанную на 4 года. На нее депутаты выделили 19 миллионов гривен. Программа включает мероприятия по ремонту бомбоубежищ, систем оповещения населения, приобретение техники, очищение и исследование акватории Черного моря. Всего на реализацию программы в течение четырех лет запланировано 126 миллионов гривен. На создание матрезерва и укомплектование частей теробороны предусмотрено 10 миллионов гривен в этом году (из 19 выделенных).

В Черновицкой области допфинансирование региональной программы теробороны выделили из резервного фонда — 5 миллионов гривен. В этом году на реализацию мероприятий всего запланировано 20 миллионов, остальные 15 планируют выделить советы громад.

Винницкий областной совет внес изменения в Комплексную оборонно-правоохранительную программу Винницкой области на 2021-2025 годы и направил на тероборону дополнительно 3 миллиона гривен.

Наименьшую сумму на тероборону сегодня дали облсоветы Николаевщины и Кировоградщины — по 2 миллиона гривен.

Отметим, что в данный момент проходит заседание Запорожского областного совета. Там предлагают выделить больше 30 миллионов на тероборону.

Напомним, во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета приняли целевую программу поддержки территориальной обороны с первоначальным бюджетом в 2 миллиона гривен.

Программа предусматривает финансирование следующих направлений:

обучение резервистов-контрактников, которые придут в подразделения территориальной обороны

поддержание материально-технического обеспечения бригады территориальной обороны

поддержание в нормальном состоянии пунктов постоянной дислокации подразделений территориальной обороны

Отметим, что до сегодняшнего дня, в Украине только в 13 областных советах на сессиях были утверждены целевые программы поддержки территориальной обороны.

Данные по состоянию на 14.02.2022

Местные депутаты других областей присмотрели на эти цели средства в диапазоне от 1,26 миллионов гривен (Ивано-Франковская область) до 10 миллионов гривен (Черниговская область). Для финансирования программы вносились изменения в областные бюджеты.

Отметим, что комплектация штата ТрО в мирное время проводится за счет профессиональных военных. Они будут формировать «скелет» органов теробороны, в случае введения «особенного периода», когда бригады увеличатся за счет резервистов, подписавших соответствующий контракт.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким пошутил насчет необходимости иметь при себе «тревожный чемоданчик»— набор вещей первой необходимости для быстрой эвакуации из зоны чрезвычайного происшествия или эпицентра военных действий. Чиновник с улыбкой сказал, что он понадобится, «если будем наступать».

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева призвала жителей области пройти курсы по тактической медицине.

Во вторник, 15 февраля, депутаты Николаевского областного совета соберутся на внеочередное заседание сессии, чтобы утвердить программу территориальной обороны в области.

Ранее «Слуги народа» решили срочно созвать сессию Николаевского облсовета, чтоб начать укреплять оборону региона.

Данная инициатива принимается на фоне срочного предупреждения спецслужб США о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти 16 февраля.

Напомним, что, по словам Виталия Кима, в области на сейчас работают лишь 30-40% систем оповещения граждан.

Ранее он говорил о том, что уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».