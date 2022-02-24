Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко сделал экстренное обращение к жителям Мариуполя по поводу начавшегося российского вторжения в Украину.

Его слова опубликовал местный ресурс Mrpl.City.

Мэр попросил не поддаваться панике и сделать все для того, чтобы экстренные службы города продолжили работать.

— Случилось то, чего мы ждали и боялись. Мы снова слышим взрывы вокруг города. Но сейчас хочу сказать главное. Наша украинская армия выполняет свою главную миссию – защищает город и Украину. Органы местного самоуправления в Мариуполе работают и выполняют свои функции с учетом режима военного положения. Наша главная задача сейчас – обеспечить функционирование экстренных служб и жизнеобеспечение города. Позаботиться обо всех мариупольцах, — акцентировал Вадим Бойченко.

В связи с военным положением и близким расположением врага в Мариуполне приостанавливается работа школ, детских садов и любых других социальных учреждений, помимо поликлиник и больниц. Общественный транспорт работает как и прежде, сотрудники коммунальных служб вышли на работу.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Утром бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. Пограничные пункты в Житомирской области оказались под интенсивными артобстрелами.

Жители разных городов Украины сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.

В Херсонской области украинские военные ведут бой с российскими захватчиками. В районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут сражение с противником. В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов.

Вооруженые силы Украины отразили наступление российских формирований на город Счастье в Луганской области. Потери врага исчисляются десятками мертвых.



