Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с обращением ночью на третий день российского вторжения, заявил, что сегодня главная цель украинского правительства — «завершение этой бойни».

Об этом он сказал в своем видеообращении к украинцам вечером 25 февраля.

— Наша главная цель — завершение этой бойни. Потери врага очень-очень серьезные. Это сотни убитых солдат, которые перешли нашу границу, пришли на нашу землю, — cказал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что этой ночью российские оккупанты пойдут на штурм и применят все силы.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За сутки 24 февраля от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух градах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Вечером 25 февраля в Николаеве российский агрессор обстреливает аэропорт в Кульбакино и склад ГСМ. Губернатор Виталий Ким с большой вероятностью допускает ночной обстрел города.