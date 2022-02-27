В ночь на 27 февраля в селе Крячки возле Василькова Киевской области войска РФ нанесли ракетный удар по нефтебазе «КЛО».

В результате пожара есть угроза экологической катастрофы, сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

— Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки Васильковской общины, — говорится в сообщении.

Алексей Кулеба сообщил, произошло прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Спасатели ГСЧС не могут приступить к тушению из-за продолжающегося боя. В настоящее время удалось перекрыть подачу газа.

Сообщается, что огонь может распространится на другие резервуары. В таком случае грозит наступление экологической катастрофы.

При этом сотрудникам нефтебазы удалось спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом.

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Что произошло?

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