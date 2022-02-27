В Офисе президента заявили, что Россия устраивает манипулятивные представления вокруг возможных переговоров о прекращении своей агрессии против Украины.

Об этом «Украинской правде» сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Манипуляции российской стороны с переговорным процессом очевидны. Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы резко и категорически отказались. Но при этом они пытаются заявить миру, что якобы больше всех готовы к переговорам, устраивают очевидную постановку под названием «мы едем в Гомель» и начинают уничтожать нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами, – сказал он.

Михаил Подоляк отметил, что с таким грязным поведением российской стороны даже по теме о переговорах, однозначно можно рассчитывать на еще более негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты, вплоть до тотального вычеркивания России из любых международных коммуникаций.

— Потому что все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать свои манипулятивные представления вокруг переговоров, – сказал советник главы ОП.

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Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.