Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к владельцам аптек по городу — множество из них закрыты.

Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях.

Городской голова подчеркнул, что в больницы Николаева свозят много пострадавших, поэтому медикаменты критически нужны.

— Мы за деньги покупаем лекарства для наших военнослужащих силами волонтеров. Волонтерам даем информацию что нужно купить, но они не знают, где, — объяснил Александр Сенкевич.

В связи с этим собственников магазинов с медикаментами просят открыть их, оставлять контакты, по которым можно связаться для этого или графики работы аптек.

Оперативно о ситуации в Николаеве и регионах, а также подробности вторжения читайте в специальном онлайн-репортаже НикВести.

Что произошло?

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В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

По состоянию на утро, 26 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и 3 тысячи личного состава.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.