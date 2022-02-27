Минобороны Украину опубликовало актуальную сводку по смертям среди агрессоров на 27 февраля. Предварительно , личный состав оккупанта проредел на 4 ,3 тысячи человек.





Последние цифры опубликовала замглавы военного ведомства Анна Маляр.





Помимо человеческих потерь , у россиян выводят из строя технику. На четвертый день войны они недосчитались :

27 самолетов ;

26 вертолетов ;

146 танков ;

706 бронеавтомобилей ;

49 артиллерийских стволов ;

1 ЗРК « Бук » ;

4 РСЗО « Град » ;

30 единиц автотехники ;

60 цистерн с топливом ;

2 БПЛА ;

2 катера\корабля ;

средств ПВО.

В Минобороны поясняют , что в статистику по потерям врагам могут закрадываться мелкие ошибки из-за непрекрающихся боев , так как постоянно кто-то из пришлых захватчиков гибнет.





— Информация ориентировочная и может уточняться , — признают в Минобороны Украины.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины.

В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам.

Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.