Замглавы облсовета, депутат «ОПЗЖ» Владимир Фроленко отчитался, что находится в Николаевской области. Он помогает обеспечить едой сельскую школу-интернат, куда привезли детей из городского приюта.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Не хотел ничего писать, ведь сейчас каждый, как может, помогает нашим военным, территориальной обороне, больницам и незащищенным слоям населения. Поэтому фотографироваться, рассказывать или что-то писать в Facebook желания вообще нет. КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ сейчас делает все возможное для Украины. Для СМИ, которых очень беспокоит снижение моей активности в медиапространстве и всем, кому нужна помощь, я никуда не пропадал, нахожусь на Николаевщине, именно сейчас в селе Антоновка, — написал Владимир Фроленко.

Он рассказал, что в Антоновскую общеобразовательную школу-интернат привезли сотню детей из городского приюта для несовершеннолетних. Их перевели на время военных действий.

— Из-за проблем с поставками продуктов накормить 150 детей, которые находятся в заведении, проблематично. Поэтому приехали обеспечить всем необходимым. Привезли картофель, крупы и мясо. Я остаюсь на Николаевщине, уезжать никуда не собираюсь, поэтому пишите, звоните по телефону, оставайтесь дома и берегите себя! Надеемся, что это безумие, эта война как можно скорее закончится!, — написал он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.