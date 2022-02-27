Замглавы облсовета, депутат «ОПЗЖ» Владимир Фроленко отчитался, что находится в Николаевской области. Он помогает обеспечить едой сельскую школу-интернат, куда привезли детей из городского приюта.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Не хотел ничего писать, ведь сейчас каждый, как может, помогает нашим военным, территориальной обороне, больницам и незащищенным слоям населения. Поэтому фотографироваться, рассказывать или что-то писать в Facebook желания вообще нет. КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ сейчас делает все возможное для Украины. Для СМИ, которых очень беспокоит снижение моей активности в медиапространстве и всем, кому нужна помощь, я никуда не пропадал, нахожусь на Николаевщине, именно сейчас в селе Антоновка, — написал Владимир Фроленко.
Он рассказал, что в Антоновскую общеобразовательную школу-интернат привезли сотню детей из городского приюта для несовершеннолетних. Их перевели на время военных действий.
— Из-за проблем с поставками продуктов накормить 150 детей, которые находятся в заведении, проблематично. Поэтому приехали обеспечить всем необходимым. Привезли картофель, крупы и мясо. Я остаюсь на Николаевщине, уезжать никуда не собираюсь, поэтому пишите, звоните по телефону, оставайтесь дома и берегите себя! Надеемся, что это безумие, эта война как можно скорее закончится!, — написал он.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.
Замглавы облсовета, депутат «ОПЗЖ» Владимир Фроленко отчитался, что находится в Николаевской области. Он помогает обеспечить едой сельскую школу-интернат, куда привезли детей из городского приюта.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Не хотел ничего писать, ведь сейчас каждый, как может, помогает нашим военным, территориальной обороне, больницам и незащищенным слоям населения. Поэтому фотографироваться, рассказывать или что-то писать в Facebook желания вообще нет. КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ сейчас делает все возможное для Украины. Для СМИ, которых очень беспокоит снижение моей активности в медиапространстве и всем, кому нужна помощь, я никуда не пропадал, нахожусь на Николаевщине, именно сейчас в селе Антоновка, — написал Владимир Фроленко.
Он рассказал, что в Антоновскую общеобразовательную школу-интернат привезли сотню детей из городского приюта для несовершеннолетних. Их перевели на время военных действий.
— Из-за проблем с поставками продуктов накормить 150 детей, которые находятся в заведении, проблематично. Поэтому приехали обеспечить всем необходимым. Привезли картофель, крупы и мясо. Я остаюсь на Николаевщине, уезжать никуда не собираюсь, поэтому пишите, звоните по телефону, оставайтесь дома и берегите себя! Надеемся, что это безумие, эта война как можно скорее закончится!, — написал он.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.