Существует большая вероятность того, что в ближайшие часы самопровозглашенное правительство Беларуси примет решение об участии своих вооруженных сил в войне с Украиной на стороне РФ.

Об этом в Facebook сообщает экс-министр обороны Украины, руководитель Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

По его словам, это будет означать привлечение сил и средств вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

— Единственной причиной такого решения будет то, что гражданин Лукашенко полностью зависит, в том числе в вопросах собственной безопасности, от Путина, — сообщил Андрей Загороднюк.

Он также отметил, что такое решение никак не учитывает мир и дружбу между народами Украины и РБ, длящуюся веками.

— Белорусы и украинцы не воевали против одного другого никогда в истории. Мы — братские народы и не можем воевать друг против друга. Если это решение будет принято и реализовано, это будет очередная трагедия исторического масштаба на руках Путина и Лукашенко. Но любого оккупанта мы убиваем. Поэтому, давайте сделаем все возможное, чтобы несмотря на безумие режима Путина белорусы и украинцы оставались братским народом, — обратился он.

Он также обратил внимание, что военные Беларуси могут не понимать, куда едут, их телеэфир переполнен пропагандой о мнимых «нацистах», им могут не объяснять задачи и они могут не понимать многое из происходящего. Они могут не знать о бешеных потерях россиян здесь. Загороднюк призвал звонить по телефону, писать всем знакомым в Беларуси и говорить не идти на войну против украинцев.

Ранее сообщаслоьс, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Деталей этих переговоров пока нет.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.