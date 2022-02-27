Глава партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук числится сбежавшим из-под меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собеседника в генпрокуратуре.

Во время вчерашней проверки Нацполиции местоположения подсудимого выяснилось, что его нет по адресу, где он должен находиться по решению суда.

Эти данные в разговоре с «Зеркалом недели» верифицировал заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой, который не занимался делом Медведчука.

Сама генпрокурор в данный момент не комментирует ситуацию.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.