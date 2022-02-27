Так называемые кадыровские чеченцы, пришедшие в Украину убивать, потеряли много убитыми в бою у Бучи и предпочли покинуть пределы Украины как можно быстрее.

Об этом сообщил журналист Beliingcat Христо Грозев.

Собеседники расследователя рассказали, что у кадыровцев около 70 трупов. Все они сгорели заживо после единственного попадания из БПЛА Bayraktar.

— Я получаю сообщения от чеченских источников, что после огромных потерь личной «армии» Кадырова (в частности: 70 из них, как сообщается, сгорели заживо после единственного удара «Байрактара»), большая часть остальных вернулась через границум, — отметил журналист.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.