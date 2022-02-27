Солдаты российской армии, вторгнувшиеся в Украину, сдались после того, как Вооруженные силы отразили очередную попытку нападения на Николаев.

Об этом сообщают источники НикВести в СБУ.

Колонна оккупантов была значительным образом разбита, остальные военнослужащие бросили своих товарищей и оставшиеся были вынуждены сдаться.

Они дали показания в Управлении СБУ в Николаевской области, признали приказ Владимира Путина преступным, извинились перед украинцами и попросили родственников их забрать. Одному из них оказали медпомощь николаевские медики.

— Я был сюда незаконно отправлен, меня подбили свои. Украинские медики дали мне помощь. Мама, забери меня отсюда. Мы здесь мирных людей убиваем, которые ничего не сделали плохого. — Я был отправлен воевать с братским народом по преступному приказу нашего президента. Мама, пожалуйста, верни меня домой, я не хочу здесь больше находиться. — Прошу прощения у жителей Украины, огромные извинения за то, что мы сюда вторглись. Нам сказали, масштабные учения, а здесь война. Мирные жители гибнут, в том числе дети. Вся артиллерия России бьет по жилым домам, — рассказывают пленные оккупанты.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.