Сегодня, 27 февраля, Европейский Союз полностью закрывает свое воздушное пространство для России.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга, пишет LIGA.net.

Запрет будет действовать для всех самолетов, принадлежащих России, контролируемых ею или зарегистрированных в РФ.

— Они не смогут совершать посадку, подниматься в небо или пересекать пространство ЕС. В том числе частные самолеты олигархов, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Во-вторых, Евросоюз решил запретить российские пропагандистские медиа — Russia Today, Sputnik и их дочерние проекты. Они «не смогут больше распространять свою ложь для оправдания путинской войны».

Кроме того, Европа собирается ввести санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси, которые должны быть затронуты важнейшими секторами его экономики.

— Все эти меры будут наложены сверх того сильного пакета санкций, который был представлен вчера и согласован с нашими международными партнерами, – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Санкционный пакет, в частности, предусматривает запрет на все трансакции с Центральным банком Российской Федерации.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.