Евросоюз запретил на всей свой территории трансляции пропагандистских ресурсов РФ Russia Today и Sputnik.

Об этом пишет DW.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что в Брюсселе настроились решительно бороться против московских фейков.

— Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе, — пояснила представительница Европейского Союза.

Урсула фон дер Ляйен акцентировала, что «кремлевскую медиа-машина» будет обязательно остановлена во всем союзном блоке.

Помимо мер против РФ, в ЕС согласились ввести санкции против Беларуси, которую считают «другим агрессором в войне против Украины».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.



