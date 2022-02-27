Евросоюз запретил на всей свой территории трансляции пропагандистских ресурсов РФ Russia Today и Sputnik.
Об этом пишет DW.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что в Брюсселе настроились решительно бороться против московских фейков.
— Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе, — пояснила представительница Европейского Союза.
Урсула фон дер Ляйен акцентировала, что «кремлевскую медиа-машина» будет обязательно остановлена во всем союзном блоке.
Помимо мер против РФ, в ЕС согласились ввести санкции против Беларуси, которую считают «другим агрессором в войне против Украины».
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.
Евросоюз запретил на всей свой территории трансляции пропагандистских ресурсов РФ Russia Today и Sputnik.
Об этом пишет DW.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, что в Брюсселе настроились решительно бороться против московских фейков.
— Мы разрабатываем инструменты для запрета их токсичной и вредоносной дезинформации в Европе, — пояснила представительница Европейского Союза.
Урсула фон дер Ляйен акцентировала, что «кремлевскую медиа-машина» будет обязательно остановлена во всем союзном блоке.
Помимо мер против РФ, в ЕС согласились ввести санкции против Беларуси, которую считают «другим агрессором в войне против Украины».
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.