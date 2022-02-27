Вселенский патриарх Константинопольский Варфоломей потребовал остановить российское вторжение в украинские земли как можно скорее.

Подобный призыв он сделал во время воскресной мессы.

Авторитетный религиозный деятель акцентировал, что в последние дни в Украине разворачивается «трагическая гуманитарная катастрофа», и высказал поддержку семьям всех погибших и раненых от оккупантов с Востока.

Варфоломей также напомнил о своей «поддержке Украинской православной церкви и всего украинского народа, который решил жить свободно и определять свою судьбу».

Патриах Константинопольский считается духовным лидером и первым среди православных христиан в мире. В 2019 году именно он предоставил Украинской православной церкви автокефалию.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.



