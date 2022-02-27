— Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на сумму 450 млн евро, — пояснил Жозеп Боррель .

Члены ЕС согласовали военную помощь Украине в 450 миллионов евро.

Об этом заявил верховный представитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель на своей пресс-конференци и.

Евросоюз частично покроет авиационные потери Украины в первые дни российского нападения. За деньги альянса украинским летчикам будут поставлять истребители.

Он добавил, что еще 50 миллионов долларов Киев получит не нелетальное оружие и защитную амуницию.

— Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты, — обозначил тактику ЕС Жозеп Боррель.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.