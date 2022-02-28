Военные РФ после подачи сигнальных ракет выехали в Николаев со стороны Херсона.

Об этом уведомил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он объяснил, в чем заключается система подачи сигналов врага.

— Белая ракета — приготовиться, две белые — старт, желтая — препятствие, красная — стоп и разворот домой. Полчаса назад была белая, недавно было две белые. Они выехали к нам со стороны Херсона, так что ждем гостей! — сказал Виталий Ким.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.