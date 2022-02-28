Словакия предлагает ЕС создать новую специальную процедуру присоединения Украины к Европейскому союзу, чтобы в будущем помочь Украине встать на ноги и восстановиться после войны.

Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, пишет Европейская правда.

Лидер Словакии выразил сожаление по поводу бомбежек Россией гражданских в Украине и настаивал на создании новой процедуры членства в ЕС для Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные выступил с публичным обращением по поводу вступления Украины в ЕС, заявив, что сейчас является решающим моментом для принятия решения об этом. Граничащая с Украиной Словакия выступает за то, чтобы призыв Киева в Евросоюзе восприняли серьезно.

— В четверг утром мы проснулись в новом мире. Они борются за себя, они борются за нас – они борются за свободу. Мы должны понимать, что они защищают нашу систему, наши ценности, и мы должны быть вместе с ними. Поэтому нет времени колебаться по этому поводу, — сказал Эдуард Хегер.

Премьер-министр Словакии предлагает, чтобы для Украины создали совершенно новый подход интеграции в ЕС — «совершенно новый путь» для государства, которое прошло через войну и «хочет стать частью Европы». Эдуард Хегер считает, что этот подход должен содержать помощь в восстановлении Украины.

— Мы должны помочь им встать на ноги, и мы должны придумать новые инструменты, — сказал он, выдвигая идею создания фонда восстановления Украины.

Єдуард Хегер подчеркнул, что Россия нацелилась на украинскую инфраструктуру во время вторжения, поэтому «потребуется очень много инвестиций, чтобы привести страну в ту форму, в которой они были неделю назад». Он добавил, что ожидает «жажду реформ в Украине как никогда раньше».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.