Власти Норвегии приняли решение вывести из России активы своего Пенсионного фонда в размере 1,3 триллиона долларов, а также предоставить Украине, против которой РФ развязала войну, 226 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, пишет Reuters.

По данным главы правительства, российские активы Фонда, в которые входят акции около 47 компаний, а также гособлигации, на конец 2021 года составили 2,83 миллиарда долларов. Эти средства власти страны решили заморозить, а потом распродать.

Как сообщает агентство со ссылкой на Norges Bank Investment Management, в конце 2020 года Пенсионный фонд Норвегии владел в РФ гособлигациями на сумму 6,7 миллиарда крон и акциями на сумму 23,3 миллиарда крон.

Наибольшая доля была в Сбербанке (Фонд был четвертым по величине акционером с 0,83% акций), второй и третий крупнейшие пакеты акций на конец 2020 года были в энергетических компаниях Газпром и ЛУКойл.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.