Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63 % граждан, от общего количества участников.
Об этом пишет ЦИК Беларуси.
Как сообщается, внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь поддержали 65,16 % от общего количества участников (4 440 813 человек). Выступили против — 10,07 % (686 165 человек).
Из проекта новой Конституции исключена статья о желании Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.
Также проект исключает статью о бессрочном президентстве и возвращает ограничение, что один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков.
Однако данная норма распространяться только на вновь избранных президентов. Таким образом, Александр Лукашенко сможет баллотироваться в президенты еще как минимум дважды, сообщает Беларуская служба «Радио Свобода».
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63 % граждан, от общего количества участников.
Об этом пишет ЦИК Беларуси.
Как сообщается, внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь поддержали 65,16 % от общего количества участников (4 440 813 человек). Выступили против — 10,07 % (686 165 человек).
Из проекта новой Конституции исключена статья о желании Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.
Также проект исключает статью о бессрочном президентстве и возвращает ограничение, что один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков.
Однако данная норма распространяться только на вновь избранных президентов. Таким образом, Александр Лукашенко сможет баллотироваться в президенты еще как минимум дважды, сообщает Беларуская служба «Радио Свобода».
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.