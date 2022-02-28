По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63 % граждан, от общего количества участников.

Об этом пишет ЦИК Беларуси.

Как сообщается, внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь поддержали 65,16 % от общего количества участников (4 440 813 человек). Выступили против — 10,07 % (686 165 человек).

Из проекта новой Конституции исключена статья о желании Беларуси сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство — нейтральным.

Также проект исключает статью о бессрочном президентстве и возвращает ограничение, что один и тот же человек может занимать президентский пост в Беларуси не более двух сроков.

Однако данная норма распространяться только на вновь избранных президентов. Таким образом, Александр Лукашенко сможет баллотироваться в президенты еще как минимум дважды, сообщает Беларуская служба «Радио Свобода».

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.