Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Алкогольные магазины в США и Канаде сливают российскую водку в знак солидарность с Украиной, чьи защитники сражаются с путинскими оккупантами уже пятый день подряд.
Об этом пишет Axios.
От продукции, сделанной в РФ, избавляются в американских Пенсильвании, Вирджинии, Вермонте, Огайо, Юте, Мичигане и Калифорнии.
Директор Jacob Liquor Exchange в Техасе принципиально вылил несколько ящиков российской водки и заполнил пустое место на полках украинским товаром.
— Я думаю, что весь мир уже знает, что Россия воюет с Украиной без всякой видимой причины. Я думаю, это наша маленькая санкция, — пояснил он свой поступок.
В барах Лас-Вегас также перешли на украинскую продукцию, часть выручки с которой направляются в украинские фонды.
— Наше внимание в первую очередь направлено на помощь украинскому народу, — акцентировал управляющий заведения Las Vegas Sun.
В самой населенной провинции Канаде Онтарио отдел контроля за спиртными напитками постановил изъять из всех магазинов российские товары.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Алкогольные магазины в США и Канаде сливают российскую водку в знак солидарность с Украиной, чьи защитники сражаются с путинскими оккупантами уже пятый день подряд.
Об этом пишет Axios.
От продукции, сделанной в РФ, избавляются в американских Пенсильвании, Вирджинии, Вермонте, Огайо, Юте, Мичигане и Калифорнии.
Директор Jacob Liquor Exchange в Техасе принципиально вылил несколько ящиков российской водки и заполнил пустое место на полках украинским товаром.
— Я думаю, что весь мир уже знает, что Россия воюет с Украиной без всякой видимой причины. Я думаю, это наша маленькая санкция, — пояснил он свой поступок.
В барах Лас-Вегас также перешли на украинскую продукцию, часть выручки с которой направляются в украинские фонды.
— Наше внимание в первую очередь направлено на помощь украинскому народу, — акцентировал управляющий заведения Las Vegas Sun.
В самой населенной провинции Канаде Онтарио отдел контроля за спиртными напитками постановил изъять из всех магазинов российские товары.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.