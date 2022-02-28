Алкогольные магазины в США и Канаде сливают российскую водку в знак солидарность с Украиной, чьи защитники сражаются с путинскими оккупантами уже пятый день подряд.

Об этом пишет Axios.

От продукции, сделанной в РФ, избавляются в американских Пенсильвании, Вирджинии, Вермонте, Огайо, Юте, Мичигане и Калифорнии.

Директор Jacob Liquor Exchange в Техасе принципиально вылил несколько ящиков российской водки и заполнил пустое место на полках украинским товаром.

— Я думаю, что весь мир уже знает, что Россия воюет с Украиной без всякой видимой причины. Я думаю, это наша маленькая санкция, — пояснил он свой поступок.

В барах Лас-Вегас также перешли на украинскую продукцию, часть выручки с которой направляются в украинские фонды.

— Наше внимание в первую очередь направлено на помощь украинскому народу, — акцентировал управляющий заведения Las Vegas Sun.

В самой населенной провинции Канаде Онтарио отдел контроля за спиртными напитками постановил изъять из всех магазинов российские товары.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.