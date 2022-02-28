По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, в Украине погибло приблизительно 5300 оккупантов, серьезный ущерб нанесен российской бронетехнике и авиации.

Новые данные сообщила замглавы Минобороны Анна Маляр.

За пять дней боев с захватчиками ВСУ уничтожили:

29 самолетов ;

29 вертолетов ;

191 танк ;

816 бронетранспортеров ;

74 пушек и гаубиц ;

1 ЗРК « Бук » ;

Бук 21 РСЗО « Град » ;

Град 291 автомобилей ;

60 цистерн с топливом ;

3 БПЛА ;

2 корабля катера ;

5 единиц ПВО.

С самого начала обороны против России украинское военное ведомство признает , что в опубликованных данных могут быть незначительные ошибки и недостающая информация по боям , которые продолжаются.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.