С 18:00 сегодняшнего дня, 28 февраля, в Николаеве будет запрещена продажа алкоголя.

Соответствующее распоряжение подписал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

— Я подписал распоряжение и ввожу в области сухой закон. Где-то с 18:00 сегодня и до свидания. Ни военным, никому алкоголь не продается, потому что все горе из-за этого алкоголя, когда напьются и начинают, — один партизан, другой агент 007, третий разведчиком резко стал. Поэтому сухой закон с сегодняшнего дня и до свидания. Тот магазин или те сети, которые не прислушаются, я приду в этот магазин и изыму весь товар в пользу армии. А если вы заметите, что какой-то магазин продает алкоголь и не дай бог военному, я приду и заберу весь этот товар, — сказал он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.