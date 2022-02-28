Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Командование Военно-Морских Сил ВСУ подтвердило, что украинские пограничники с острова Змеиного живы. Они в плену у оккупантов.
Там добавили, что роспропаганда пытается раскрутить «новость» о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчиненных.
«Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить «новость» о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова. В свою очередь, оккупанты «забыли» сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами», — отметили в ВМС.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Командование Военно-Морских Сил ВСУ подтвердило, что украинские пограничники с острова Змеиного живы. Они в плену у оккупантов.
Там добавили, что роспропаганда пытается раскрутить «новость» о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчиненных.
«Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить «новость» о том, что якобы власти Украины «забыли», «похоронили» своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов. За неимением БК они не смогли продолжить защиту острова. В свою очередь, оккупанты «забыли» сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами», — отметили в ВМС.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.