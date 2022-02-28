Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Днем 28 февраля на улицах Николаева начинают появляться рекламные щиты с надписью «Русский военный корабль, иди на**й».
Фотографии опубликовали мэр Александр Сенкевич и глава областной военной администрации Виталий Ким.
На бордах также изображены кремлевские стены и башни, которые напоминают корабль и тонут в крови.
— Официально сообщаю, что в Николаевской области начала действовать новая навигация, — отметил Виталий Ким.
— Просто чтобы эти орки знали, куда идти, — прокомментировал мэр Александр Сенкевич.
Напомним, командование Военно-Морских Сил ВСУ подтвердило, что украинские пограничники с острова Змеиного живы. Они в плену у оккупантов.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Днем 28 февраля на улицах Николаева начинают появляться рекламные щиты с надписью «Русский военный корабль, иди на**й».
Фотографии опубликовали мэр Александр Сенкевич и глава областной военной администрации Виталий Ким.
На бордах также изображены кремлевские стены и башни, которые напоминают корабль и тонут в крови.
— Официально сообщаю, что в Николаевской области начала действовать новая навигация, — отметил Виталий Ким.
— Просто чтобы эти орки знали, куда идти, — прокомментировал мэр Александр Сенкевич.
Напомним, командование Военно-Морских Сил ВСУ подтвердило, что украинские пограничники с острова Змеиного живы. Они в плену у оккупантов.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.