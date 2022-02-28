С оппозиционного канала «Дождь» ушел журналист и ведущий программы «Fake News» Илья Шепелин. По его словам, он больше не в силах транслировать официальные данные Минобороны РФ о войне в Украину, называя происходящее «военной операцией» без значительных потерь.

О своем решении он заявил на собственном канале.

Корреспондент подчеркнул, что оккупанты беззастенчиво врут о количестве погибших солдат РФ во время вторжения в Украину.

— Меня как русского человека всегда больше беспокоила моя страна, чем Украина или США. И если раньше можно было пытаться играть в нейтральность, шутить о пропаганде и забавных уродцах, которые ее представляют, то сейчас для этого нет ни сил, ни слов. Три дня Генштаб с непроницаемым лицом лгал о том, что среди наших ребят нет ни одной жертвы. Они даже не пытались сообразить хоть что-то лживое, но хотя бы прикидывающееся правдоподобным — как обычно пытается действовать пропаганда. Если они так бессовестно поступают в этом, то почему мы должны верить им хоть в чем-либо другом? Например, о жертвах среди мирного населения, на которых генералам вообще болт положить. Поэтому у меня нет других слов для эфира, кроме как называть наш Генштаб мразями. А всех, кто беззастенчиво транслирует их ложь — ебаными тварями. Но такое вряд ли допустят редакторы в эфир, а мне не хочется подводить Дождь, который очень круто работает эти дни, стараясь сохранять голову холодной и донести до моего народа правду об ужасах войны, — написал Илья Шепелин.

Он добавил, что авторов плана нападения на Украину стоит самолично отправить на позиции ВСУ, предварительно поставив сзади заградотряд, который расстреляет их при попытке сбежать.

— Я желаю, чтоб война закончилась моментально. Я никому впредь не желал смерти. Но сейчас у меня есть одна мечта. Чтобы всех гнид из телевизора и телеграм-каналов, накачивавших мой народ агрессией и психопатическим самомнением, выстроили в шеренгу и отправили в последнюю атаку на Киев. А за ними поставили заградотряд. Быть может, у них бы получилось бы взять город своим мастерством — то есть силой убеждения? Было бы интересно посмотреть. Но как бы там ни было после этого штурма войну можно было бы сразу подписывать мир. Я бы желал своей стране и ее несчастному населению — без аннексий и контрибуций. Но только кто ж теперь на такое согласится, — заключил журналист.

Стоит отметить, что освещая российское нападение на Украину, телеканал «Дождь» передает и официальную позицию военного ведомства агрессора с ложью про сдавшихся украинских военных и отсутствие жертв среди мирного населения.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.





