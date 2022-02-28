Мэр Южного Харьковской области Александр Брюханов задержан по подозрению в государственной измене. Также задержаны один из его заместителей, начальник местного райотдела и участковый инспектор полиции.

О задержаниях сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, пишет Новое время.

Эту же информацию он довел главам районных государственных администраций и объединенных территориальных громад на селекторном совещании.

— Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет себе переговоры с врагом, — подчеркнул Олег Синегубов.

Он уточнил, что задержание военнослужащие провели в рамках спецоперации.

— Военные предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: «расстреливать будут на месте, — предупредил руководитель области.

Александра Брюханова избрали мэром Южного на местных выборах в октябре 2021 года. Он баллотировался как самовыдвиженец.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.